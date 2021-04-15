Жителя Башкирии отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе

38-летний житель Чишминского района сообщил о попытке терроризма. Инцидент произошёл ещё в декабре 2020 года.

Пьяный мужчина оказался на автозаправочной станции. Подойдя к оператору, он заявил, что заложил бомбу и собирается её взорвать, если сюда не приедет полиция. Конечно, сотрудник АЗС вызвал правоохранителей, которые после не нашли никакой бомбы.

Мужчину задержали и отправили в суд. Выяснилось, что ранее житель Башкирии уже был судим за такое же правонарушение, а также за попытку продавать наркотики и уклонение от административного надзора.