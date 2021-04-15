«Дикий мед» из Башкирии признан лучшим в России по версии «Продэкспо»

В России стали известны победители международной выставки «Продэкспо-2021», которая прошла в Москве. В своей номинации победу одержал «Дикий мед на прополисе», представленный компанией «Башспирт». Продукт был высоко оценен на федеральном уровне и получил Гран-при конкурса.
«Дикий мед на прополисе», появившийся на прилавках в январе 2021 года, мгновенно завоевал симпатию потребителей, рассказывают в «Башспирте». Теперь новинку из вкусовой серии по достоинству оценили на «Продэкспо-2021».
Напомним, что это не первая победа компании на федеральном конкурсе.
Золотых медалей на крупнейшей отраслевой выставке удостоились еще шесть брендов крепких алкогольных напитков компании «Башспирт». Это сам флагманский напиток «Дикий мед премиум» и вся его новая вкусовая линейка: «Дикий мед на липовом меде», «Дикий мед на цветочном меде», «Дикий мед классика».
Золото завоевал и «Федор Шаляпин», недавно прошедший масштабный ребрендинг. Золотая медаль также у одного из лидеров продаж – крепкого алкогольного напитка «Сталковская Альфа». Высоко оценили на выставке и новинку «Башспирта» — «Курай на кумысе», продукция получила серебро.
По словам председателя комиссии ликероводочного дегустационного конкурса «Продэкспо-2021» Александра Зайцева, только глубокое знание башкирского меда позволило компании «Башспирт» сделать такую замечательную медовую серию флагмана «Дикий мед».