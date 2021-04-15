«Дикий мед» из Башкирии признан лучшим в России по версии «Продэкспо»

В России стали известны победители международной выставки «Продэкспо-2021», которая прошла в Москве. В своей номинации победу одержал «Дикий мед на прополисе», представленный компанией «Башспирт». Продукт был высоко оценен на федеральном уровне и получил Гран-при конкурса.

Фото №1 - «Дикий мед» из Башкирии признан лучшим в России по версии «Продэкспо»

«Дикий мед на прополисе», появившийся на прилавках в январе 2021 года, мгновенно завоевал симпатию потребителей, рассказывают в «Башспирте». Теперь новинку из вкусовой серии по достоинству оценили на «Продэкспо-2021».

Напомним, что это не первая победа компании на федеральном конкурсе.

«Башспирт» не возвращается с «Продэкспо» без высшей награды, теперь это наша добрая традиция. В прошлом году Гран-при завоевал популярнейший алкогольный напиток «Пшеничная». В этом году особенно приятно, что главный приз дегустационного конкурса, а значит высший балл качества, получил наш новый продукт — «Дикий мед на прополисе». Это очередная абсолютная, чистая и честная победа»

Люция Давлиева, пресс-секретарь «Башспирта»

Золотых медалей на крупнейшей отраслевой выставке удостоились еще шесть брендов крепких алкогольных напитков компании «Башспирт». Это сам флагманский напиток «Дикий мед премиум» и вся его новая вкусовая линейка: «Дикий мед на липовом меде», «Дикий мед на цветочном меде», «Дикий мед классика».

Золото завоевал и «Федор Шаляпин», недавно прошедший масштабный ребрендинг. Золотая медаль также у одного из лидеров продаж – крепкого алкогольного напитка «Сталковская Альфа». Высоко оценили на выставке и новинку «Башспирта» — «Курай на кумысе», продукция получила серебро.

По словам председателя комиссии ликероводочного дегустационного конкурса «Продэкспо-2021» Александра Зайцева, только глубокое знание башкирского меда позволило компании «Башспирт» сделать такую замечательную медовую серию флагмана «Дикий мед».

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