«Дикий мед» из Башкирии признан лучшим в России по версии «Продэкспо»

«Башспирт» не возвращается с «Продэкспо» без высшей награды, теперь это наша добрая традиция. В прошлом году Гран-при завоевал популярнейший алкогольный напиток «Пшеничная». В этом году особенно приятно, что главный приз дегустационного конкурса, а значит высший балл качества, получил наш новый продукт — «Дикий мед на прополисе». Это очередная абсолютная, чистая и честная победа»

Люция Давлиева, пресс-секретарь «Башспирта»