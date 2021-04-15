В Башкирии в сгоревшем дотла доме нашли тело мужчины

15 апреля в Благоварском районе произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

На место инцидента в экстренном порядке прибыли службы спасения. На территории сгоревшего дома было найдено тело 61-летнего мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.

В ведомстве отметили, что с начала 2021 года в пожарах по всей республики скончался уже 91 человек. При этом 30% погибших – жертвы неосторожного обращения с огнём при курении.