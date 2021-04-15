Число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 40 тысячам человек

В Башкирии зарегистрирован еще 101 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Республика находится в шаге от 40-тысячной отметки.

На сегодняшний день в регионе число носителей covid-19 равно 33 904 пациентам. Из них большинству удалось побороть инфекцию.

Так, за сутки из больниц был выписан 201 человек, за все время - 30 280.