Число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 40 тысячам человек

В Башкирии зарегистрирован еще 101 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Республика находится в шаге от 40-тысячной отметки.
На сегодняшний день в регионе число носителей covid-19 равно 33 904 пациентам. Из них большинству удалось побороть инфекцию.
Так, за сутки из больниц был выписан 201 человек, за все время - 30 280.
Выросло и количество летальных исходов. За прошедшие 24 часа еще три пациента стали жертвами коронавируса, за все время было зарегистрировано 409 смертей.