В Башкирии пенсионер зарубил топором сожительницу

Жуткое преступление произошло в Куюргазинском районе. 72-летнего местного жителя обвиняют в жестоком убийстве своей 63-летней сожительницы.

Фото №1 - В Башкирии пенсионер зарубил топором сожительницу

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, 12 апреля сожители находились вместе и проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент градус разговоров начал накаляться из-за бытовых разногласий. В порыве гнева мужчина схватил топор и острой частью несколько раз ударил сожительницу по голове. После убийства он попытался избавиться от тела, но ему не хватило сил. Мужчина рассказал о случившемся соседу, который и вызвал полицию.

От правосудия сельчанин скрываться не стал. Мужчина признаётся в содеянном – сейчас он задержан.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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