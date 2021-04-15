В Башкирии пенсионер зарубил топором сожительницу

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, 12 апреля сожители находились вместе и проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент градус разговоров начал накаляться из-за бытовых разногласий. В порыве гнева мужчина схватил топор и острой частью несколько раз ударил сожительницу по голове. После убийства он попытался избавиться от тела, но ему не хватило сил. Мужчина рассказал о случившемся соседу, который и вызвал полицию.