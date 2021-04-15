Стало известно, как Путин переносит вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин хорошо переносит прививку от коронавируса. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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По его словам, глава государства не испытывает какого-либо дискомфорта, чувствует себя хорошо и занят делами.

Учитывая, что сегодня у него достаточно напряжённый рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него всё в порядке, равно как и во время введения первого компонента.

Дмитрий Песков

Первую фазу вакцинации президент прошёл 23 марта. Через три недели Путин сделал второй укол двухфазной вакцины. Об этом он сообщил на президиуме Русского географического общества. Глава государства также выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации.

В Башкирии также полным ходом идет вакцинация населения. По состоянию на 14 апреля в Башкирии вакцинировали 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент. Прививку сделал министр здравоохранения республики Максим Забелин, известные журналисты, блогеры, деятели культуры и спорта, общественные активисты.

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