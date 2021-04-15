Власти Башкирии рассказали, когда примут закон о штрафах за продажу энергетиков детям

В Башкирии будет принят закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект уже был включен в повестку заседания Курултая, которое пройдёт 22 апреля.
На заседании планируется принять законопроект и во втором, и в третьем чтениях. Сам запрет на продажу энергетиков детям был принят ещё в ноябре прошлого года.
Для физических лиц размеры штрафов составят 3-4 тысячи рублей, для должностных – 30-40 тысяч, для юридических – 150-200 тысяч. За повторные нарушения взыскания будут выше: 4-5 тысяч рублей, 40-50 тысяч рублей и 200-250 тысяч рублей соответственно.