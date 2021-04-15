Власти Башкирии рассказали, когда примут закон о штрафах за продажу энергетиков детям

В Башкирии будет принят закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект уже был включен в повестку заседания Курултая, которое пройдёт 22 апреля.

На заседании планируется принять законопроект и во втором, и в третьем чтениях. Сам запрет на продажу энергетиков детям был принят ещё в ноябре прошлого года.