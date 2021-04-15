В Уфе Международный форум урбанистики будет проходить каждый год

«Какие процессы были форсированы за последние полтора года? Что замедлилось? Какие элементы городской ткани становятся приоритетными, а какие уходят в прошлое? Какие проекты становятся драйверами изменений? Почему творческая активность горожан выходит на первый план? В связи с чем творческие (креативные) индустрии становятся приоритетом городского развития?» — задаются вопросами идеологи форума.