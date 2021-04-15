В Башкирии огонь унёс жизнь 58-летнего сельчанина

Сегодня, 15 апреля, в Башкирии произошёл смертельный пожар. Инцидент зафиксирован в селе Ахмерово Ишимбайского района.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около двух часов дня. На место происшествия экстренно выдвинулись сотрудники ведомства, а также добровольные пожарные команды сёл Ахмерово и Ишеево.
Огонь удалось потушить быстро, однако в сгоревшем доме было найдено тело 58-летнего мужчины. Причины пожара предстоит установить.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.