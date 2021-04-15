В Башкирии огонь унёс жизнь 58-летнего сельчанина

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около двух часов дня. На место происшествия экстренно выдвинулись сотрудники ведомства, а также добровольные пожарные команды сёл Ахмерово и Ишеево.