В Уфе вручили награды Федерации космонавтики России

В Конгресс-холле «Торатау» состоялась церемония вручения благодарственных писем представителям государственных и общественных организаций республики, которые внесли вклад в развитие инженерно-технического образования детей и олимпиадного движения, активных участников в организации Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.

Награды вручал летчик-космонавт, полковник вооруженных сил России Залетин Сергей Викторович. Благодарственными письмами были отмечены сотрудники столичной администрации, представители руководящего и педагогического сообщества города: работники научно-информационно-методического центра, учителя, воспитатели.

Скажу по секрету: о республике раньше знал только по клубу «Салават Юлаев», а сейчас, приехав, я понял, какой народ здесь живет. Очень много информации впитал в себя, 10 лет клубу им. Гагарина, олимпиаде им. Гагарина, это помогает воспитывать молодежь в духе преданности к Родине, в духе любви к Родине.

Сергей Залетин, Герой России, летчик-космонавт государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
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