В Уфе вручили награды Федерации космонавтики России

Скажу по секрету: о республике раньше знал только по клубу «Салават Юлаев», а сейчас, приехав, я понял, какой народ здесь живет. Очень много информации впитал в себя, 10 лет клубу им. Гагарина, олимпиаде им. Гагарина, это помогает воспитывать молодежь в духе преданности к Родине, в духе любви к Родине.

Сергей Залетин, Герой России, летчик-космонавт государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»