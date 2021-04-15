В Уфе вручили награды Федерации космонавтики России

В Конгресс-холле «Торатау» состоялась церемония вручения благодарственных писем представителям государственных и общественных организаций республики, которые внесли вклад в развитие инженерно-технического образования детей и олимпиадного движения, активных участников в организации Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.
Награды вручал летчик-космонавт, полковник вооруженных сил России Залетин Сергей Викторович. Благодарственными письмами были отмечены сотрудники столичной администрации, представители руководящего и педагогического сообщества города: работники научно-информационно-методического центра, учителя, воспитатели.