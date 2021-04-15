Поддержка многодетных и трехдневные выборы: какие законопроекты рассмотрят депутаты Башкирии

Многодетные и владельцы электромашин смогут бесплатно пользоваться платными парковками, а для авто на газе вдвое снизят транспортный налог. 50-процентную скидку на оплату налога получат и семьи, в которых воспитываются три и более детей, а в собственности машина с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил.

Еще одна мера поддержки многодетных – за ними сохранится право на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства даже в случае смерти ребенка. Ранее это было основанием для снятия с учета нуждаемости. Депутаты башкирского парламента подготовили соответствующие законопроекты, которые будут рассмотрены на пленарном заседании Госсобрания 22 апреля. Среди ключевых и поправки в кодекс о выборах.