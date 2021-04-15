В Башкирии планируют обучить свыше 7 тыс наблюдателей

Мы обучаем независимых наблюдателей, они следят за открытостью выборов, за самим избирательным процессом. Они предотвращают нарушения, следят за ходом выборов, предотвращают конфликтные ситуации.

Юлия Картешко, лектор Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 г.