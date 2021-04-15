В Башкирии планируют обучить свыше 7 тыс наблюдателей

Свыше семи тысяч наблюдателей на выборах-2021 планируют обучить в республике. Об этом сегодня заявила руководитель Общественного штаба Ольга Панчихина. Курсы рассчитаны на два дня. Это теория и практика, где и будут отрабатывать алгоритмы реагирования на возможные инциденты.
После будущие наблюдатели должны пройти тестирование. Курсы уже прошли более тысячи человек. Сегодня обучение стартовало в Кушнаренково и Стелитамаке. Выездные семинары будут проводиться до 30 июня. Цель обучения – обеспечить максимальную прозрачноть и легитимность избирательного процесса. Напомним, на сентябрь этого года намечены выборы депуттов Госдумы XIII созыва и органов местного самоуправления.