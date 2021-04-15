В Башкирии планируют обучить свыше 7 тыс наблюдателей

Свыше семи тысяч наблюдателей на выборах-2021 планируют обучить в республике. Об этом сегодня  заявила руководитель Общественного штаба Ольга Панчихина. Курсы рассчитаны на два дня. Это теория и практика, где и будут отрабатывать  алгоритмы реагирования на возможные инциденты.

После будущие наблюдатели должны пройти тестирование. Курсы уже прошли более тысячи человек.  Сегодня обучение стартовало в Кушнаренково и Стелитамаке. Выездные семинары будут проводиться до 30 июня. Цель обучения – обеспечить максимальную прозрачноть и легитимность избирательного процесса.  Напомним, на сентябрь этого года намечены выборы депуттов Госдумы XIII созыва и органов местного самоуправления.

Мы обучаем независимых наблюдателей, они следят за открытостью выборов, за самим избирательным процессом. Они предотвращают  нарушения, следят за ходом выборов, предотвращают конфликтные ситуации.

Юлия Картешко, лектор Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 г.
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