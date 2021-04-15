Три городских пространства Башкирии вошли в список лучших в России

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях сообщил, что три городских пространства республики вошли в перечень лучших практик страны в 2020 году.
Речь идет о благоустройстве двух уфимских объектов – сквера «Дубки», где расположен фонтан «Танцующие журавли», и парка «Первомайский», а также одного городского пространства Нефтекамска – это набережная озера Полуденка. Как отметил глава региона, в республике «научились делать красоту».
Перечень лучших практик благоустройства России каждый год утверждается приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ. Попадание в него по конкурсу.
Фото: vk.com/radiyhabirov