Три городских пространства Башкирии вошли в список лучших в России

Это высочайшая оценка труда всей нашей команды по благоустройству городов и районов. Темпы этой работы мы будем наращивать. А вообще, моя мечта – чтобы таких объектов было много и были они в каждом нашем районе, в каждом селе и городе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан