Три городских пространства Башкирии вошли в список лучших в России

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях сообщил, что три городских пространства республики вошли в перечень лучших практик страны в 2020 году.

Фото №1 - Три городских пространства Башкирии вошли в список лучших в России

Речь идет о благоустройстве двух уфимских объектов – сквера «Дубки», где расположен фонтан «Танцующие журавли», и парка «Первомайский», а также одного городского пространства Нефтекамска – это набережная озера Полуденка. Как отметил глава региона, в республике «научились делать красоту».

Фото №2 - Три городских пространства Башкирии вошли в список лучших в России

Перечень лучших практик благоустройства России каждый год утверждается приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ. Попадание в него по конкурсу.

Это высочайшая оценка труда всей нашей команды по благоустройству городов и районов. Темпы этой работы мы будем наращивать. А вообще, моя мечта – чтобы таких объектов было много и были они в каждом нашем районе, в каждом селе и городе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: vk.com/radiyhabirov

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