В Башкирии система «Инцидент» помогла восстановить освещение села

Для поддержания здорового духа в здоровом теле Наталье Смирновой нужны минимальные условия: хорошая погода, из инвентаря только лыжные палки. А вот мотивации хоть отбавляй.

Прогулки для Натальи Смирновой – часть работы. Женщина развивает местный туризм. Освещение на улице Малафеева в селе Воскресенское Мелеузовского района установлено по схеме: фонарь через каждые 2 опоры. Поэтому когда перегорела всего одна лампа, разница была сразу ощутима, значительный отрезок дороги остался без света. Об этом местная жительница рассказала в комментариях на странице главы республики. Проблему решили в течение двух недель.