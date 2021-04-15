Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета и АСИ по соцвопросам

Сегодня, 15 апреля, Президент страны Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Совещание прошло в формате ВКС. Участие принял и глава Башкирии Радий Хабиров.
Обсуждались на заседании вопросы повышения доступности госуслуг, а главное – улучшения их качества. Речь идет о сферах здравоохранения, образования, а также соцзащиты и трудоустройства.
Президент России отметил, что проект Национальной социальной инициативы успешно апробировали в шести регионах: Башкортостане, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областях. В нашей республике совместно с Фондом президентских грантов и холдингом «Вертолёты России» реализуют проект «Путешествие в ледниковый период: маршрут для всех». Он предполагает организацию инклюзивного туристического маршрута на территорию Аскинской ледяной пещеры. Это будет способствовать социокультурной реабилитации инвалидов.