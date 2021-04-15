Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета и АСИ по соцвопросам

Сегодня, 15 апреля, Президент страны Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Совещание прошло в формате ВКС. Участие принял и глава Башкирии Радий Хабиров.

Обсуждались на заседании вопросы повышения доступности госуслуг, а главное – улучшения их качества. Речь идет о сферах здравоохранения, образования, а также соцзащиты и трудоустройства.

Смысл этого общественно значимого проекта – улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан. Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям прежде всего.

Владимир Путин
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета и АСИ по соцвопросам

Президент России отметил, что проект Национальной социальной инициативы успешно апробировали в шести регионах: Башкортостане, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областях. В нашей республике совместно с Фондом президентских грантов и холдингом «Вертолёты России» реализуют проект «Путешествие в ледниковый период: маршрут для всех». Он предполагает организацию инклюзивного туристического маршрута на территорию Аскинской ледяной пещеры. Это будет способствовать социокультурной реабилитации инвалидов.

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