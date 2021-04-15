Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета и АСИ по соцвопросам

Смысл этого общественно значимого проекта – улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан. Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям прежде всего.

Владимир Путин