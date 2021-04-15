В Башкирии ожидается резкий подъем трех крупных рек

Почти 2000 кубометров в секунду. Приток воды в Павловское водохранилище продолжает расти, следовательно, увеличивается и количество сбрасываемой воды в реку Уфу. Жителям столицы республики, проживающим на потенциально затапливаемых территориях, рекомендовано подготовится к возможному ухудшению обстановки.

Пусть и не специализированный гидрологический пост, но следить за изменениями воды в реке позволяет и обычная ветка. Если уровень резко начнет подниматься, срочно домой. На Козарез Альтаф Файрушин приехал порыбачить.

Я в «Миловском парке», мост заливать начнет, я выехать уже должен успеть как бы. Там уже сантиметров 30 мост осталось заливать еще.

Альтаф Файрушин
Фото №1 - В Башкирии ожидается резкий подъем трех крупных рек

А вот местный житель Олег Ужегов никуда не спешит. В свои 80 он редко выезжает за пределы населенного пункта. Поэтому особо не беспокоится, даже если дорогу, ведущую в поселок, затопит. А до домов вода вряд ли дойдет, говорит житель Козареза. Единственное на его памяти серьезное наводнение было в 79 году.

В 79 году все полностью плавало. Оттуда, от стрелки, до самого угла – туда катер ходил. Вот представь, какая вода была.

Олег Ужегов, житель п. Козарез

На сегодняшнее утро уровень воды в Белой в районе Монумента Дружбы составлял  516 сантиметров. За сутки река поднялась на 35 сантиметров. Если такая динамика сохранится, уже завтра проехать на легковом автомобиле до Козареза будет проблематично.

Уфимская волна
Фото №2 - В Башкирии ожидается резкий подъем трех крупных рек

Это тот самый участок дороги, соединяющий Козарез с остальными населенными пунктами. Можно сказать, единственный путь наземного сообщения, который во время весеннего половодья частенько оказывается подтопленным. Люди фактически становятся жителями острова. Вода уже близка к дороге, еще сантиметров 10-20, и проезжую часть начнет заливать.

Работа по оповещению населения о подъеме воды проведена. Как только проезжую часть затопит, говорит глава администрации Ленинского района, будет организована эвакуация людей. Но здесь готовятся и к более плохому сценарию.

При подъеме воды более 6 метров будет организована уже перевозка жителей поселка Козарез речным транспортом, транспортом речных переправ. Как перевозка людей, так и обеспечение при необходимости питьевой водой, продуктами питания.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

Подъем до шести и более метров может наступить в ближайшую неделю и достигнуть максимального уровня примерно с 24 по 30 апреля. Об этом сегодня на брифинге по паводковой ситуации сообщила главный синоптик Башгидрометцентра.

На реках максимальные уровни у нас прошли уже, идет спад очень хороший, на горных реках у нас сейчас уровни поднимаются, но я думаю, что к 20-м числам там тоже пройдут максимальные уровни. Остаются у нас только большие крупные реки. Это река Уфа, река Белая и Дема.

Анна Козаева, начальник гидрометеорологического центра

Приток воды в Павловский гидроузел продолжает расти. В ближайшие дни в связи с увеличением сброса через плотину ГЭС ожидается резкий подъем воды в реках Уфа, Белая и Дема. Жителям столицы республики следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий. При подъеме воды в Уфимке и Белой выше шести метров в зоне затопления в первую очередь могут оказаться жители Кооперативной поляны, Нижегородки и ряда других низменных городских территорий.

Уфимская волна
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