В Башкирии ожидается резкий подъем трех крупных рек

Почти 2000 кубометров в секунду. Приток воды в Павловское водохранилище продолжает расти, следовательно, увеличивается и количество сбрасываемой воды в реку Уфу. Жителям столицы республики, проживающим на потенциально затапливаемых территориях, рекомендовано подготовится к возможному ухудшению обстановки.

Пусть и не специализированный гидрологический пост, но следить за изменениями воды в реке позволяет и обычная ветка. Если уровень резко начнет подниматься, срочно домой. На Козарез Альтаф Файрушин приехал порыбачить.

Я в «Миловском парке», мост заливать начнет, я выехать уже должен успеть как бы. Там уже сантиметров 30 мост осталось заливать еще. Альтаф Файрушин

А вот местный житель Олег Ужегов никуда не спешит. В свои 80 он редко выезжает за пределы населенного пункта. Поэтому особо не беспокоится, даже если дорогу, ведущую в поселок, затопит. А до домов вода вряд ли дойдет, говорит житель Козареза. Единственное на его памяти серьезное наводнение было в 79 году.

В 79 году все полностью плавало. Оттуда, от стрелки, до самого угла – туда катер ходил. Вот представь, какая вода была. Олег Ужегов, житель п. Козарез

На сегодняшнее утро уровень воды в Белой в районе Монумента Дружбы составлял 516 сантиметров. За сутки река поднялась на 35 сантиметров. Если такая динамика сохранится, уже завтра проехать на легковом автомобиле до Козареза будет проблематично.

Это тот самый участок дороги, соединяющий Козарез с остальными населенными пунктами. Можно сказать, единственный путь наземного сообщения, который во время весеннего половодья частенько оказывается подтопленным. Люди фактически становятся жителями острова. Вода уже близка к дороге, еще сантиметров 10-20, и проезжую часть начнет заливать.

Работа по оповещению населения о подъеме воды проведена. Как только проезжую часть затопит, говорит глава администрации Ленинского района, будет организована эвакуация людей. Но здесь готовятся и к более плохому сценарию.

При подъеме воды более 6 метров будет организована уже перевозка жителей поселка Козарез речным транспортом, транспортом речных переправ. Как перевозка людей, так и обеспечение при необходимости питьевой водой, продуктами питания. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

Подъем до шести и более метров может наступить в ближайшую неделю и достигнуть максимального уровня примерно с 24 по 30 апреля. Об этом сегодня на брифинге по паводковой ситуации сообщила главный синоптик Башгидрометцентра.

На реках максимальные уровни у нас прошли уже, идет спад очень хороший, на горных реках у нас сейчас уровни поднимаются, но я думаю, что к 20-м числам там тоже пройдут максимальные уровни. Остаются у нас только большие крупные реки. Это река Уфа, река Белая и Дема. Анна Козаева, начальник гидрометеорологического центра