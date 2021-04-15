В Башкирии ожидается резкий подъем трех крупных рек

Почти 2000 кубометров в секунду. Приток воды в Павловское водохранилище продолжает расти, следовательно, увеличивается и количество сбрасываемой воды в реку Уфу. Жителям столицы республики, проживающим на потенциально затапливаемых территориях, рекомендовано подготовится к возможному ухудшению обстановки.
Пусть и не специализированный гидрологический пост, но следить за изменениями воды в реке позволяет и обычная ветка. Если уровень резко начнет подниматься, срочно домой. На Козарез Альтаф Файрушин приехал порыбачить.
А вот местный житель Олег Ужегов никуда не спешит. В свои 80 он редко выезжает за пределы населенного пункта. Поэтому особо не беспокоится, даже если дорогу, ведущую в поселок, затопит. А до домов вода вряд ли дойдет, говорит житель Козареза. Единственное на его памяти серьезное наводнение было в 79 году.
На сегодняшнее утро уровень воды в Белой в районе Монумента Дружбы составлял 516 сантиметров. За сутки река поднялась на 35 сантиметров. Если такая динамика сохранится, уже завтра проехать на легковом автомобиле до Козареза будет проблематично.
Это тот самый участок дороги, соединяющий Козарез с остальными населенными пунктами. Можно сказать, единственный путь наземного сообщения, который во время весеннего половодья частенько оказывается подтопленным. Люди фактически становятся жителями острова. Вода уже близка к дороге, еще сантиметров 10-20, и проезжую часть начнет заливать.
Работа по оповещению населения о подъеме воды проведена. Как только проезжую часть затопит, говорит глава администрации Ленинского района, будет организована эвакуация людей. Но здесь готовятся и к более плохому сценарию.
Подъем до шести и более метров может наступить в ближайшую неделю и достигнуть максимального уровня примерно с 24 по 30 апреля. Об этом сегодня на брифинге по паводковой ситуации сообщила главный синоптик Башгидрометцентра.
Приток воды в Павловский гидроузел продолжает расти. В ближайшие дни в связи с увеличением сброса через плотину ГЭС ожидается резкий подъем воды в реках Уфа, Белая и Дема. Жителям столицы республики следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий. При подъеме воды в Уфимке и Белой выше шести метров в зоне затопления в первую очередь могут оказаться жители Кооперативной поляны, Нижегородки и ряда других низменных городских территорий.