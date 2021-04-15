В Уфе молодой маме, перенесшей инсульт, срочно нужна помощь

Молодой уфимке, перенесшей инсульт, требуется помощь. Случай Дили Даминевой врачи называют чудом. Медики давали меньше пяти процентов на то, что девушка выживет после обширного кровоизлияния в мозг. Но она смогла не просто отвоевать свою жизнь, но еще и родить ребенка. Однако процесс реабилитации долгий и дорогой. Семья больше не может оплачивать медицинские счета.

Диля не слышала крика дочери, как и не видела её первых дней. Подарив малышке жизнь, она продолжала бороться за свою. Амина появилась на свет на 33-й недели с помощью кесарева сечения. На тот момент Диля уже была в коме после операции на головном мозге. За несколько недель до родов её экстренно доставили в больницу. У девушки произошел инсульт, разорвалась аневризма.

Когда уже кома, операция, думали, что можно потерять обеих – супругу и дочь. Артём Даминев

Месяц в реанимации и три процента из ста выжить – такие прогнозы делали врачи. После комы мама и муж стали для неё чужими. Диля не узнавала близких, не помнила и о том, что была беременна и на свет уже появилась Амина.

Мы с утра знакомились, до вечера узнавали друг друга, а на следующий день я для нее опять новый человек. После второй операции уже начала узнавать, помнить, что есть мама, муж. Артём Даминев

Спустя время она смогла наконец увидеть дочку, ради которой сейчас и старается изо всех сил. Но малышка часто гостит у бабушек. Родителям сложно ездить по больницам вместе с ней. Девушке предстоит еще одна операция. Часть лобной кости у Дили отсутствует, её заменит пластина.

Оптимизм – это то, чему приходилось учиться так же, как ходьбе. После комы у Дили началась реабилитация. Её заново учили дышать, читать, ходить, разговаривать, даже просто шевелить рукой. С движением и речью по-прежнему проблемы. Короткие прогулки вокруг дома – это максимум. Поддерживает муж в прямом и переносном смысле. Иногда Диля словно выключается и может упасть во время ходьбы. Врачи пока не знают, почему это происходит. Супруги надеются, что девушке удастся полностью восстановиться. Диле на днях предстоит реабилитация в частной клинике.

Минимальный срок, который там нужно пробыть, – месяц. Нужно 500 тысяч. Артём и Диля Даминевы