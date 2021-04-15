На Фольклориаде в Уфе планируют продавать сувениры мастеров с ментальными особенностями развития

Эксклюзивные сувениры от мастеров с ментальными особенностями развития, возможно, будут реализовывать на Фольклориаде – 2021, до которой остается чуть больше двух месяцев. Это обсудили на рабочей встрече, организованной Министерством семьи труда и соцзащиты.

Каринэ Хабирова и чиновники встретились с руководством общественного центра «Улей», в котором как раз и создаются творения людей с ментальными особенностями развития. В этом центре функционируют 11 ремесленно-художественных мастерских, где работает молодежь с инвалидностью. Главная цель встречи – помочь развить ремесленно-художественное мастерство в целом и оказать помощь в их реализации, к примеру, в ведущих торговых предприятиях.