В Уфе открылась ТВ-студия для воспитанников детских домов

В Уфе открыли детскую студию телевидения, кино и фотографии «Вместе». Ее особенность в том, что в нем будут обучаться воспитанники приютов и детских домов – подростки, которые оказались в сложной жизненной ситуации и без своей семьи. В церемонии открытия сегодня приняли участие глава Минтруда Ленара Иванова и вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Замглавы администрации столицы подчеркнула, что это был один из ее завершающих проектов и объявила о своем уходе с поста.
У воспитанниц приюта Линары Кабировой и Гульнары Чикиревой творческий союз. Одна любит быть за кадром и изучать монтаж, вторая, наоборот, в кадре. Девочки посещают центр телевидения, кино и фотографии «Вместе» неделю и уже имеют свое впечатление о нем.
Название центра «Вместе» имеет глубокий посыл. Здесь будут обучаться воспитанники приютов и детдомов, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, без поддержки семьи. Площадка поможет им через искусство найти себя. У них есть возможность попробовать разные профессии: журналиста, видеооператора, режиссера, осветителя, видеомонтажера, фотографа, декоратора, телеведущего
Какие мысли могут посещать детей в центре, уже знает преподаватель Неля Принцева. Она выяснила, что по-настоящему ценно в общении с подростками. Центр появился при поддержке предпринимателя Юрия Киселева, который выделил на ремонт и покупку оборудования 1,5 миллиона рублей.
Профессиональную всестороннюю поддержку готовы оказать коллективы студий «Телешко» и киностудии «Башкортостан». Они участвуют в реализации идеи с самого начала. Поэтому можно с уверенностью сказать, что для воспитанников центра кино, ТВ и фотографии «Вместе» это еще и счастливый билет во взрослую жизнь.