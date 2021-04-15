В Уфе открылась ТВ-студия для воспитанников детских домов

В Уфе открыли детскую студию телевидения, кино и фотографии «Вместе». Ее особенность в том, что в нем будут обучаться воспитанники приютов и детских домов – подростки, которые оказались в сложной жизненной ситуации и без своей семьи. В церемонии открытия сегодня приняли участие глава Минтруда Ленара Иванова и вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Замглавы администрации столицы подчеркнула, что это был один из ее завершающих проектов и объявила о своем уходе с поста.

У воспитанниц приюта Линары Кабировой и Гульнары Чикиревой творческий союз. Одна любит быть за кадром и изучать монтаж, вторая, наоборот, в кадре. Девочки посещают центр телевидения, кино и фотографии «Вместе» неделю и уже имеют свое впечатление о нем.

Опыт у меня только положительный, я всегда прихожу сюда с хорошим настроением и большим интересом. Особенно меня заинтриговало, что меня могут научить именно монтажу. Линара Кабирова, воспитанница центра ТВ, кино и фото «Вместе»

Знаете, такое облегчение сразу. Сюда приходишь, и тут такая тишина. И это такое душевное спокойствие. С нами работают педагоги, и они нам помогают во всем. Гульнара Чикирева, воспитанница центра ТВ, кино и фото «Вместе»

Название центра «Вместе» имеет глубокий посыл. Здесь будут обучаться воспитанники приютов и детдомов, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, без поддержки семьи. Площадка поможет им через искусство найти себя. У них есть возможность попробовать разные профессии: журналиста, видеооператора, режиссера, осветителя, видеомонтажера, фотографа, декоратора, телеведущего

Дети в такой деятельности хорошо раскрываются. Зачастую к нам попадают детишки, у которых не все сложилось, и через такую очень интересную и активную деятельность они на самом деле забывают о своих проблемах и становятся обычными детьми. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Вот представьте, вы живете в семье, и в один прекрасный день у вас не становится ни мамы, ни папы. Жизнь – она такая, что все может измениться в считанные секунды. И тебя помещают в такой вот центр. И ты здесь ждешь, что будет с твоей судьбой долгие месяцы, некоторые дети живут больше года. Какие мысли могут посещать маленького человека? Алина Сулейманова, заместитель главы администрации г. Уфы

Какие мысли могут посещать детей в центре, уже знает преподаватель Неля Принцева. Она выяснила, что по-настоящему ценно в общении с подростками. Центр появился при поддержке предпринимателя Юрия Киселева, который выделил на ремонт и покупку оборудования 1,5 миллиона рублей.

До этого я работала на телевидении режиссером. Изначально были такие задачи – научить их классно снимать. Но сейчас, работая здесь, именно с этими детьми, ты понимаешь, что самое главное – это то, чтобы их души оттаяли. Когда они на твоих глазах превращаются в теплых, добрых, классных, открытых детей, это счастье, а все остальное – фото, кино – это все такая ерунда. Неля Принцева, преподаватель детской студии ТВ, кино и фотографии «Вместе»