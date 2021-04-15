В Уфе подвели итоги второго дня соревнований по борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе подходит к концу первенство России по спортивной борьбе памяти Владимира Бормана. Напомним, в столице республики собралось более пятисот спортсменов из 65 регионов страны до 16 лет.

Сегодня состоялись финальные схватки в 8 легких весовых категориях. Среди борцов до 44 килограммов лучшим стал спортсмен из Башкортостана Илья Кандалин. В финале он победил соперника из Краснодара.

Очень рад, это мои первые всероссийские соревнования. Проигрывал, но смог собраться. Илья Кандалин, победитель первенства России по спортивной борьбе