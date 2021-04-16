Путин назвал улучшение качества жизни людей главной целью развития России

Президент России Владимир Путин назвал главную цель развития страны. По его мнению, она заключается в улучшении качества жизни граждан. Об этом он заявил во время своего выступления на а заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Он заявил, что работа властей должна быть построена таким образом, чтобы в центре нее находился человек.
Президент отметил, что усилия каждого региона по благополучию граждан будут оценивать максимально объективно, на основе мнения людей.
Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента России.