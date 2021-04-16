Путин назвал улучшение качества жизни людей главной целью развития России

Президент России Владимир Путин назвал главную цель развития страны. По его мнению, она заключается в улучшении качества жизни граждан. Об этом он заявил во время своего выступления на а заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

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Он заявил, что работа властей должна быть построена таким образом, чтобы в центре нее находился человек. 

Хочу подчеркнуть: Национальная социальная инициатива – это важнейший инструмент, он должен стать важнейшим инструментом достижения наших национальных целей развития. А главная из них в том, чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве

Владимир Путин

Президент отметил, что усилия каждого региона по благополучию граждан будут оценивать максимально объективно, на основе мнения людей.

Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента России.

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