В Уфе бригада медиков госпиталя ветеранов войн навестила ликвидатора Чернобыльской аварии

В этом году исполняется 35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 26 апреля.

Накануне этой даты мультидисципилинарная бригада Республиканского госпиталя ветеранов войн выехала к одному из ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, чтобы оказать маломобильному пациенту медицинскую помощь. В составе бригады узкие специалисты – кардиолог, невролог и ортопед. Их задача – провести обследование и при необходимости направить пациента на стационарное лечение в госпиталь.

Нам крупно повезло, что ежегодно его кладут в госпиталь, в отделение неврологии. Там очень чуткие и внимательные доктора. Тамара Рябова, супруга Бориса Рябова

На базе поликлиники госпиталя ветеранов войн создан и многие годы успешно работает координационно-консультативный центр по оказанию медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на чернобыльской АЭС. Люди, подвергшиеся радиационному воздействию, находятся под особым медицинским наблюдением.