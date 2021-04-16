Жителей Уфы предупредили о подъеме уровня реки Белой до 630 см

Сегодня вечером Уфу начнет подтапливать. Жителей башкирской столицы предупредили о подъеме уровня воды в реке Белой до 630 см. Это случится после планового водосброса на Павловском водохранилище.

Это грозит подтоплением низменных территорий. В частности, по данным МЧС, под водой в Уфе могут оказаться около 90 участков и четыре дома на Кооперативной поляне, а также три садовых товарищества. Кроме того, спасатели прогнозируют перелив дороги в Демском, Кировском и Ленинском районах города. В зону возможного подтопления могут попасть Нуримановский и Иглинский районы республики.