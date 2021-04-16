В Уфе девушки шокировали горожан фотосессий на проезжей части

Накануне, 15 апреля, в социальных сетях уфимцы поделились интересным видео – две девушки устроили фотосессию прямо на проезжей части.

На ролике хорошо видно, как девушки вынесли высокий стул на дорогу и сделали несколько фотографий. При этом дорожное движение ни на секунду не замедлилось.

Многие комментаторы без энтузиазма отнеслись к такому креативному подходу к фотосессиям. Уфимцы отметили, что девушки подвергли опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, которые «могут быть не настолько смелыми и отчаянными».

Но некоторые очевидцы спокойно отнеслись к происходящему, отметив, что перекрёсток достаточно просторный, девушки вышли на проезжую часть лишь на секунд 30, поэтому проблем для движения фотосессия не создала.

Сама модель, которая решилась на экстремальную фотосессию, честно призналась, что ни о чём не жалеет, ей нравятся получившиеся фотографии, а всем злобным комментаторам стоит мыслить чуть креативнее.