В Башкирии под колёса авто попала 16-летняя велосипедистка

Накануне, 15 апреля, в Салавате зарегистрирована авария с участием несовершеннолетней велосипедистки. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии под колёса авто попала 16-летняя велосипедистка

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Островского и Калинина. 16-летняя студентка колледжа пересекала проезжую часть на велосипеде, но на «зебре» она не слезла с транспортного средства. 36-летний водитель «Дэу Нексии» не успел затормозить и наехал на велосипедистку.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв. Пострадавшая получила ушибы.

За прошедшие сутки в автоавариях пострадали 3 человека.

Фото: ГИБДД РБ. 

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