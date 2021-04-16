В Башкирии под колёса авто попала 16-летняя велосипедистка

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Островского и Калинина. 16-летняя студентка колледжа пересекала проезжую часть на велосипеде, но на «зебре» она не слезла с транспортного средства. 36-летний водитель «Дэу Нексии» не успел затормозить и наехал на велосипедистку.