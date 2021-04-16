В Башкирии под колёса авто попала 16-летняя велосипедистка

Накануне, 15 апреля, в Салавате зарегистрирована авария с участием несовершеннолетней велосипедистки. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Островского и Калинина. 16-летняя студентка колледжа пересекала проезжую часть на велосипеде, но на «зебре» она не слезла с транспортного средства. 36-летний водитель «Дэу Нексии» не успел затормозить и наехал на велосипедистку.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв. Пострадавшая получила ушибы.
За прошедшие сутки в автоавариях пострадали 3 человека.
Фото: ГИБДД РБ.