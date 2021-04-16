В Башкирии семь лет искали жестокого убийцу, который избил товарища на трассе

В Башкирии осудят 27-летнего мужчину за убийство, совершенное им 7 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Сейчас мужчина уже отбывает наказание за серию краж. Но благодаря следственным действиям была доказана причастность заключенного к ещё одному более жестокому преступлению.
В мае 2014 года подозреваемый ехал с двумя друзьями на машине. В какой-то момент между ним и одним из друзей завязалась ссора. Они остановили машину, вышли на трассу, чтобы выяснить отношения, но началась драка. Подозреваемый нанёс оппоненту множественные удары ногами и руками по различными частям тела, а потом и вовсе избил несчастного битой.
С места происшествия подозреваемый попытался скрыться. Тело избитого мужчины нашла прохожая, которая вызвала скорую. Несчастного экстренно госпитализировали, но через три дня от полученных травм он скончался.
Тогда выйти на след убийцы у правоохранителей не получилось. Но через семь лет следователи вновь рассмотрели все улики, допросили свидетелей, которые в этот раз рассказали больше подробностей. Они отметили, что видели погибшего с 27-летнем парнем, но побоялись сказать об этом много лет назад, так как опасались расправы с его стороны.
На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Сейчас его перевели в СИЗО для дальнейшего расследования.
Фото: СК РФ по РБ.