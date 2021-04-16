В Башкирии семь лет искали жестокого убийцу, который избил товарища на трассе

В Башкирии осудят 27-летнего мужчину за убийство, совершенное им 7 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Сейчас мужчина уже отбывает наказание за серию краж. Но благодаря следственным действиям была доказана причастность заключенного к ещё одному более жестокому преступлению.

Выйти на след убийцы удалось благодаря отлаженным совместным действиям отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета по РБ, Управления уголовного розыска МВД по РБ и Управления ФСИН России по РБ. пресс-служба СК РФ по РБ

В мае 2014 года подозреваемый ехал с двумя друзьями на машине. В какой-то момент между ним и одним из друзей завязалась ссора. Они остановили машину, вышли на трассу, чтобы выяснить отношения, но началась драка. Подозреваемый нанёс оппоненту множественные удары ногами и руками по различными частям тела, а потом и вовсе избил несчастного битой.

С места происшествия подозреваемый попытался скрыться. Тело избитого мужчины нашла прохожая, которая вызвала скорую. Несчастного экстренно госпитализировали, но через три дня от полученных травм он скончался.

Тогда выйти на след убийцы у правоохранителей не получилось. Но через семь лет следователи вновь рассмотрели все улики, допросили свидетелей, которые в этот раз рассказали больше подробностей. Они отметили, что видели погибшего с 27-летнем парнем, но побоялись сказать об этом много лет назад, так как опасались расправы с его стороны.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Сейчас его перевели в СИЗО для дальнейшего расследования.