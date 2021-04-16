Представительница Башкирии примет участие в чемпионате мира по шашкам Польше

Через неделю в Варшаве стартует турнир за звание чемпионки мира по шашкам. Представительница республики Тамара Тансыккужина будет отстаивать титул в борьбе с шашисткой из Польши Натальей Садовска. Эти соревнования должны были состояться еще в декабре прошлого года. Но тогда из-за проблем со спонсором мероприятие пришлось перенести.

22 вылетаем в столицу Польши. Через каждые три тура будет выходной. По регламенту стартует основная партия, потом партия в рапид, потом партия в блиц.

Тем временем сегодня в Уфе стартовало первенство республики по шашкам среди детей не старше 11 лет. Турнир будет проходить четыре дня. Сначала участники состязаний проверят свои силы в классической программе, а затем в быстрой и молниеносной. Подобные соревнования проводятся в республике с февраля. Из-за пандемии организаторы детских турниров по шашкам решили проводить их в разное время в отдельных возрастных группах.