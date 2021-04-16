Путин поручил убрать унизительные для россиян бюрократические процедуры

В России следует улучшить процедуру получения льгот и пособий для граждан. С таким заявление выступил президент страны Владимир Путин.
По его словам, сейчас в России зачастую граждане сталкиваются с унизительными бюрократическими процедурами, которые изматывают их. Этого быть не должно, отрезал глава государства.
Анализировать ситуацию по реальным жизненным ситуациям и обращениям граждан будет правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ. Им предстоит внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере — ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.
По словам президента, нужно постоянно смотреть, где еще есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей.