Путин поручил убрать унизительные для россиян бюрократические процедуры

Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Нужно избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда

Владимир Путин