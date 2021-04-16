В Башкирии проверили качество семян овощей и цветов

Часть семян овощей и цветов на прилавках – бракованные. Таковы результаты контрольной закупки Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Некоторые из таких образцов не дают ростков, а в каких-то упаковках и вовсе может оказаться сорняк.
Циния, настурция, петуния, лаватера. Эти цветы могут украсить любой приусадебный участок. Правда, если после посадки появятся ростки. Всхожесть и энергию семян как раз определяют специалисты в лаборатории. Ведь у каждой культуры есть свой срок хранения
По истечении этого срока бархатцы вряд ли порадуют своими яркими цветами. И важно смотреть на упаковке дату производства. В лаборатории условия для проращивания – идеальные по свету, температуре и влаге. Поэтому всхожесть здесь должна быть 90-95 процентов. Если ниже, то возникает вопрос к качеству семян.
Показатели семян одной культуры, но разных производителей дают порой и разные результаты. В этих чашках один и тот же сорт лука. И спустя две недели в термостатной камере здесь практически все семена дали ростки, а в этой чашке жизнеспособными оказались единицы.
На некачественных семенах можно потерять не только деньги, но и время, оптимальное для высадки. При покупке эксперты советуют поинтересоваться наличием документов на товар. Ведь иначе можно приобрести кота в мешке.
Специалисты отмечают, что каждый сезон появляется немало фирм-однодневок. И если производитель не знаком ни вам, ни друзьям-садоводам, то стоит воздержаться от покупки. Если только нет желания поэкспериментировать.