В Башкирии проверили качество семян овощей и цветов

Часть семян овощей и цветов на прилавках – бракованные. Таковы результаты контрольной закупки Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Некоторые из таких образцов не дают ростков, а в каких-то упаковках и вовсе может оказаться сорняк.

Циния, настурция, петуния, лаватера. Эти цветы могут украсить любой приусадебный участок. Правда, если после посадки появятся ростки. Всхожесть и энергию семян как раз определяют специалисты в лаборатории. Ведь у каждой культуры есть свой срок хранения

Если у овощей стабильно три-четыре года семена сохраняют всхожесть, то у цветковых культур он варьируется в больших пределах – от 1 года и до 10 лет. Например, есть такие цветы бархатцы, у которых срок хранения семян один-два года. Илюса Никанорова, заведующая лабораторией испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора

По истечении этого срока бархатцы вряд ли порадуют своими яркими цветами. И важно смотреть на упаковке дату производства. В лаборатории условия для проращивания – идеальные по свету, температуре и влаге. Поэтому всхожесть здесь должна быть 90-95 процентов. Если ниже, то возникает вопрос к качеству семян.

Показатели семян одной культуры, но разных производителей дают порой и разные результаты. В этих чашках один и тот же сорт лука. И спустя две недели в термостатной камере здесь практически все семена дали ростки, а в этой чашке жизнеспособными оказались единицы.

На некачественных семенах можно потерять не только деньги, но и время, оптимальное для высадки. При покупке эксперты советуют поинтересоваться наличием документов на товар. Ведь иначе можно приобрести кота в мешке.

В этом году так "повезло", что я высадил крапиву. Взошла, был бурный рост. Хотя земля была уже проверенная, потому что точно та же земля и другие культуры в ней повели себя адекватно, а на упаковке была цветочная культура. Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Башкирского референтного центра Россельхознадзора