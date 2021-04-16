Археологи Башкирии нашли таинственные круги на полях

Археологи уфимского Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия совершили открытие в Башкирии.

В нескольких районах республики зафиксированы загадочные круги на полях. Необычную находку удалось обнаружить с помощью квадрокоптера. В целом, было найдено около 32 объектов округлой или идеально круглой формы. Диаметр кругов составил от 5 до 8 метров.

Археологи объяснили, откуда на полях могли появиться загадочные круги. Скорее всего, это следы от юрт кочевников. Ранее историки только предполагали, где могли находиться стоянки предков. Теперь, благодаря оцифровке снимков с квадрокоптера, археологи могут назвать эти места абсолютно точно.

«Круги» были обнаружены в Баймакском, Хайбуллинском, Абзелиловском и Куюргазинском районах.

Их широкое распространение на обширных степных пространствах башкирского Зауралья, формы, размеры подтверждают наши предположения. До сих пор в реестре объектов культурного наследия объектов именуемых «юртами» не было. Рамиль Насретдинов, заведующий филиалом НПЦ Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык»