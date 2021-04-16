В Башкирии компаниям могут платить за приём новых сотрудников

За каждого нового сотрудника компаниям Башкирии могут выплачивать денежное поощрение. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Чтобы получить субсидию, компаниям необходимо: зарегистрироваться на портале «Работа в России», направить заявление о содействии и подборе сотрудников, принять на работу граждан, которые официально считаются безработными. Кандидатов на должность подберёт Центр занятости. За каждого нового сотрудника организация может получить около 57 тысяч рублей.