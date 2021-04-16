В Башкирии компаниям могут платить за приём новых сотрудников

За каждого нового сотрудника компаниям Башкирии могут выплачивать денежное поощрение. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото №1 - В Башкирии компаниям могут платить за приём новых сотрудников

Чтобы получить субсидию, компаниям необходимо: зарегистрироваться на портале «Работа в России», направить заявление о содействии и подборе сотрудников, принять на работу граждан, которые официально считаются безработными. Кандидатов на должность подберёт Центр занятости. За каждого нового сотрудника организация может получить около 57 тысяч рублей.

Выплаты работодателям делятся на три части. Первую часть выплаты – 19 153 рубля (это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов и районный коэффициент) компания получит спустя месяц после трудоустройства нового сотрудника. Такую же сумму выплатят за работника спустя 3 месяца и полгода с момента трудоустройства.

пресс-служба правительства Башкирии 

Власти Башкирии с помощью программы субсидирования планируют трудоустроить около 8,5 тысяч человек. Деньги за новых сотрудников будет перечислять Фонд социального страхования.

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