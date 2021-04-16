Чиновник из Башкирии выиграл суд у СМИ, назвавшем его погромщиком лагеря «Куштау»

Фемида обязала сайт, политического обозревателя Рамиля Рахматова, а также владелицу ресурса Рауфу Рахимову признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство сведения, разместив в сетевом издании ProUfu.ru и личных страницах социальных сетей опровержение: «Мы сообщаем, что информация в данной публикации о причастности Казакбаева Азата Нуримановича к погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан, изложенная в статье, не соответствует действительности».