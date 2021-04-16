Чиновник из Башкирии выиграл суд у СМИ, назвавшем его погромщиком лагеря «Куштау»

Столичное издание ProUfu.ru оштрафовано за недостоверную информацию, опубликованную на сайте. Речь идет о событиях, развернувшихся в прошлом году на Куштау.
Уфимское СМИ написала на страницах издания, что среди погромщиков на Куштау опознали чиновника полпредства Башкирии в Москве Азата Казакбаева. Он был возмущен данной статье и подал исковое заявление в суд, который выиграл.
Ответчик не смог доказать в суде причастность Казакбаева к «погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан». Суд счел доказательства стороны ответчика и показания мобилизованных им свидетелей ложными.
Фемида обязала сайт, политического обозревателя Рамиля Рахматова, а также владелицу ресурса Рауфу Рахимову признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство сведения, разместив в сетевом издании ProUfu.ru и личных страницах социальных сетей опровержение: «Мы сообщаем, что информация в данной публикации о причастности Казакбаева Азата Нуримановича к погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан, изложенная в статье, не соответствует действительности».
Суд также постановил взыскать с издания, издателя и автора публикации компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Эти средства будут направлены в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим».