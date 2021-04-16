Жителя Уфы осудили на 9 лет за нападение на полицейского

31-летнего жителя Уфы осудили за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти и хищение оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в июле 2019 года. У бара на улице Пархоменко произошла драка. На место инцидента прибыл сотрудник полиции, который попытался остановить конфликт.

Однако один из участников драки напал на сотрудника правоохранительных органов. Мужчина избил полицейского и украл его пистолет, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейскому диагностировали сотрясение мозга, перелом носовых костей и множественные ссадины и кровоподтёки. Подозреваемого в избиении искали полтора года. Когда мужчину задержали, свою вину он не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.