В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 34 тысяч человек

В Башкирии впервые за долгое время число новых обнаруженных фактов заражения коронавирусом стало двузначным. Согласно данным оперативного штаба, в республике зарегистрировано 98 случаев заболевания за сутки. Общее количество заражений превысило 34 тысячи человек (34 002).

Фото №1 - В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 34 тысяч человек

Также вырос показатель смертности. Три жителя Башкирии не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений. За все время пандемии жертвами инфекции стали 412 человек.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа улучшился показатель выздоровления. Из больниц было выписано 242 пациента, за все время - 30 522. 

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