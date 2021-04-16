В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 34 тысяч человек

В Башкирии впервые за долгое время число новых обнаруженных фактов заражения коронавирусом стало двузначным. Согласно данным оперативного штаба, в республике зарегистрировано 98 случаев заболевания за сутки. Общее количество заражений превысило 34 тысячи человек (34 002).

Также вырос показатель смертности. Три жителя Башкирии не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений. За все время пандемии жертвами инфекции стали 412 человек.