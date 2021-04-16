В Башкирии зафиксированы первые в этом году лесные пожары

На территории Башкирии зафиксированы первые лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Напомним, только сегодня, 16 апреля, лесной фонд Башкирии объявил о старте пожароопасного сезона. Пока возгорания зафиксированы в двух районах республики – Учалинском и Абзелиловском.

В Учалинском районе возгорание на площади 3 га тушили 14 человек личного состава и 6 единиц техники. В Абзелиловском районе огонь бушевал на участке 0,5 га – его тушили 11 человек и 2 единицы спецтехники.

Оба пожара произошли из-за несанкционированных палов сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения. Только за последние дни на территории республики зафиксировано 39 термоточек на общей площади 455 га. пресс-служба Минсельхоза РБ

Также специалисты назвали районы, в которых существует повышенная возможность возгорания: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Белорецкий, Бирский, Буздякский, Бакалинский, Гафурийский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Краснокамский, Кугарчинский, Миякинский, Мелеузовский, Туймазинский, Уфимский и Учалинский районы.