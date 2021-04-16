В Башкирии за трое суток в пожарах погибли трое мужчин

С 14 по 16 апреля в Башкирии было зарегистрировано 7 серьёзных пожаров. По данным МЧС по РБ, огонь унёс жизни троих мужчин. Ещё трое человек пострадали.

Три смертельных пожара произошли в деревне Романовка и сёлах Коб-Покровка и Ахмерово. Огонь уничтожил жилые дома, на пепелище которых были найдены тела мужчин 72, 62 и 58 лет.

Также 15 апреля в огне пострадали двое парней 26 и 20 лет. Они попытались потушить возгорание, которое произошло в гараже и бане в селе Архангельское. Оба были госпитализированы с травмами.