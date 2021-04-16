В Башкирии 15-летняя школьница помогла задержать грабителя

70-летний житель Сибая и его знакомая стали жертвами грабителя прямо на улице. Но на помощь пенсионерам подоспела 15-летняя школьница.

Как сообщает газета «Сибайский рабочий», 14 апреля пенсионер сидел с подругой в парке в ожидании такси. В этот день мужчина получил пенсию и отсчитывал для знакомой некоторую сумму. В этот момент к сибайцам подбежал незнакомец, вырвал деньги из руки пенсионера и бросился наутёк. Женщина попыталась догнать грабителя, но упала и даже получила травму.

Происходящее заметила восьмиклассница, которая помогла пенсионерке встать, вызвала полицию и даже сама попыталась догнать грабителя. К счастью, в этот момент его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Я подошла, спросила, что случилось, посадила ее на скамейку, позвонила в полицию, сообщила сотрудникам, куда побежал преступник, и как он был одет. Пыталась сама догнать грабителя. Потом узнала, что его поймали. 15-летняя школьница

Через несколько дней 70-летний мужчина через полицейских нашёл контакты школьницы, чтобы лично отблагодарить за заботу и смелость.