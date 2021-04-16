В Уфе мужчина зверски избил возлюбленную в новогодние праздники

Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Уфы. Мужчина жестоко избил свою сожительницу в новогодние праздники.
Инцидент произошёл 3 января, когда возлюбленные проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная перепалка, во время которой мужчина жестоко избил сожительницу. Он нанёс ей около семи ударов по голове и телу. Но на этом мужчина не остановился – он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную в живот.
Только благодаря умениям врачей и оперативному реагированию скорой помощь женщину удалось спасти. А суд, учитывая характер преступления и личность подозреваемого, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.