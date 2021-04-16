Жительницу Уфы ограбил ухажёр её дочери

В полицию Уфы обратилась 56-летняя горожанка. Женщина заявила, что стала жертвой грабителя. Найти подозреваемого не составило труда, ведь им оказался ухажёр дочери потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, дочка 56-летней уфимки познакомилась в интернете с молодым человеком, с которым у них завязалась милая переписка. Через какое-то непродолжительное время она пригласила его в гости.

Утром на следующий день уфимка и ей дочь отправились по своим делам, оставив ухажёра в квартире. Но по возвращению домой женщины не нашли ни парня, ни ценных вещей. Молодой человек вынес из их дома перфоратор, сотовый телефон и ювелирные изделия из серебра.

Около двух недель девушка пыталась найти горе-любовника, но попытки не увенчались успехом. А вот полицейские быстро нашли грабителя – 23-летнего уроженца Кушнаренковского района. Похищенные вещи парень сдал в ломбард.