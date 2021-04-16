В Башкирии планируют ввести штрафы за продажу энергетиков детям

За продажу энергетиков детям продавец может заплатить до 200 тысяч рублей. В следующий четверг депутаты Госсобрания намерены принять соответствующий закон об административной ответственности. Минимальная сумма наказания будет начинаться от трех тысяч рублей.

По словам законодателей, регулярное употребление большого количества энергетических напитков может навредить как физическому, так и психическому здоровью, в том числе приводить к депрессии. На заседании президиума парламента рассмотрели около 20 законопроектов, в числе важных также изменения в Кодекс республики о выборах.