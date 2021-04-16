В Башкирии планируют ввести штрафы за продажу энергетиков детям

За продажу энергетиков детям продавец может заплатить до 200 тысяч рублей. В следующий четверг депутаты Госсобрания намерены принять соответствующий закон об административной ответственности. Минимальная сумма наказания будет начинаться от трех тысяч рублей.

По словам законодателей, регулярное употребление большого количества энергетических напитков может навредить как физическому, так и психическому здоровью, в том числе приводить к депрессии. На заседании президиума парламента рассмотрели около 20 законопроектов, в числе важных также изменения в Кодекс республики о выборах.

Предполагается возможность установления трех дней, в течение которых будут проходить выборы, это позволит принять участие практически всем, кто имеет возможность. Надеемся за счет этого привлечь население к участию в выборах.

Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан
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