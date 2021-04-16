В одном из вузов Башкирии стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Более ста тысяч жителей республики прошли оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. В Башкортостане работают 155 пунктов, где можно провести иммунизацию. Студенты Аграрного университета вакцинируются, не выходя из учебного заведения.

Дневник самонаблюдения становится доступным пациенту сразу после инъекции. Шеф-редактор столичной радиостанции Руслан Валиев хотя и перенес прививку без последствий, вопросник о своем самочувствии заполняет ежедневно. Работа у радийщиков не останавливалась и во время пика пандемии. Поэтому Руслан удивлен, что не заразился COVID-19. Анализы на наличие антител дали отрицательный результат.

Я понимаю, что рано или поздно это может произойти. Плюс есть близкие, которых можно заразить. В принципе, с пандемией надо что-то делать. Надо выходить и жить нормальной жизнью. Тут много было аргументов за, и они перевесили аргументы против. Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе

А вот студенты и преподаватели столичного Аграрного университета могут привиться, не покидая стен учебного заведения. БГАУ – первый вуз в регионе, в котором организовали вакцинацию. Препарат «Спутник V» рассчитан на 20 студентов, через месяц они придут на второй этап.

Родители вакцинировались, бабушки, дедушки, Я решила, тоже стоит. Тем более это защита какая-никакая. Вдруг третья волна. Я решила тоже: стоит вакцинироваться. Ольга Айгишева, студентка 1 курса магистратуры БГАУ

Я обычно тяжело болею и подумала, так будет безопаснее. Лучше переболеть в легкой форме, чем потом болеть и страдать. Азалия Галимова, студентка 2 курса БГАУ

Препарат вводится студентам, которым уже исполнилось 18 лет, и не болевшим COVID-19. Привитые получают бумажный сертификат с информацией о том, как прошло вакцинирование.

В основном жалобы на введенную инъекцию. Слабость, недомогание, субфебрильная температура. В основном все спокойно переносят. Некоторые думают, что им ничего не вводили, спокойно все. Рита Стрижнева, врач-терапевт поликлиники № 51