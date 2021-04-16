В одном из вузов Башкирии стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Более ста тысяч жителей республики прошли оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. В Башкортостане работают 155 пунктов, где можно провести иммунизацию. Студенты Аграрного университета вакцинируются, не выходя из учебного заведения.
Дневник самонаблюдения становится доступным пациенту сразу после инъекции. Шеф-редактор столичной радиостанции Руслан Валиев хотя и перенес прививку без последствий, вопросник о своем самочувствии заполняет ежедневно. Работа у радийщиков не останавливалась и во время пика пандемии. Поэтому Руслан удивлен, что не заразился COVID-19. Анализы на наличие антител дали отрицательный результат.
А вот студенты и преподаватели столичного Аграрного университета могут привиться, не покидая стен учебного заведения. БГАУ – первый вуз в регионе, в котором организовали вакцинацию. Препарат «Спутник V» рассчитан на 20 студентов, через месяц они придут на второй этап.
Препарат вводится студентам, которым уже исполнилось 18 лет, и не болевшим COVID-19. Привитые получают бумажный сертификат с информацией о том, как прошло вакцинирование.
Сейчас в республике работают 155 пунктов, где население может пройти вакцинацию. В том числе 5 мобильных площадок в торговых центрах Уфы и Стерлитамака.