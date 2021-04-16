В Уфе прошло первенство по художественной гимнастике «Волшебная страна»

Попасть в «Волшебную страну» и на один день выпасть из реальности. В Уфе прошло открытое первенство республики по художественной гимнастике с одноименным названием. Его участницами стали более 500 спортсменок из разных городов страны. Как гимнастки повышают свой уровень и чем примечательны прошедшие старты?
Разноцветные ленты, блестящие обручи. Каждый номер – отдельная история из жизни рассказчиц «Волшебной страны». Ответ перед судьями держат юные феи и принцессы.
Выступают участницы турнира с группами и индивидуальными упражнениями, с предметами и без. Для воспитанниц Центра художественной гимнастики это второе выступление с лентами. Спортсменки только осваивают новую программу. Пока ошибок избежать не удалось, но в призеры уфимки все-таки попали.
Это юбилейная, 40-я медаль Миланы Жарковой. В копилке лишь одна серебряная и бронзовая награды, остальные – золотые. Секрет успеха 8-летней гимнастки кроется в усердных тренировках.
На турнире по художественной гимнастике собрались участницы не только из Башкортостана, но и городов Приволжского федерального округа и даже из Москвы. «Волшебная страна» включает в себя и открытое первенство республики и Кубок Башкортостана. Соревнования скорее проходящие, то есть по факту они не являются отборочными. Однако значимости им добавляет то, что состязания включены в единый календарный план от Министерства спорта.
Особенно успешно на первенстве республики по художественной гимнастике «Волшебная страна» выступили представительницы Уфы. Также на пьедестал почета поднимались гости из Москвы, Самары, Магнитогорска, Нефтекамска и Салавата.