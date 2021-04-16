В Уфе прошло первенство по художественной гимнастике «Волшебная страна»

Попасть в «Волшебную страну» и​ на один день выпасть из реальности. ​В Уфе прошло открытое первенство республики по художественной гимнастике с одноименным названием. Его участницами стали более 500 спортсменок​ из разных городов страны. Как гимнастки повышают свой уровень и чем примечательны прошедшие старты?

Разноцветные ленты, блестящие обручи. ​Каждый номер – отдельная история из жизни рассказчиц «Волшебной страны». ​Ответ перед судьями держат юные феи и принцессы.​​

Выступают участницы турнира с группами и индивидуальными упражнениями, с предметами и без. Для воспитанниц Центра художественной гимнастики это ​второе выступление с лентами. Спортсменки только осваивают новую программу. Пока ошибок избежать не удалось, но в призеры уфимки все-таки попали. ​

Это юбилейная, 40-я медаль Миланы Жарковой. В копилке лишь одна серебряная и бронзовая награды, остальные – золотые. Секрет успеха 8-летней гимнастки кроется в усердных тренировках.​

На турнире ​по художественной гимнастике собрались участницы не только из Башкортостана, но и городов Приволжского федерального округа и даже из Москвы. «Волшебная страна» включает в себя и открытое первенство республики и Кубок Башкортостана. Соревнования скорее проходящие, то есть по факту они не являются отборочными. Однако значимости им добавляет то, что ​состязания включены в единый календарный план от Министерства спорта. ​