В Уфе три дня назад пропал 12-летний подросток

В Уфе пропал 12-летний мальчик Рамиль Волжанин. Подросток ушел из дома еще 13 апреля, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Близкие мальчики забили тревогу, когда Рамиль перестал выходить на связь.

О поисках объявили волонтёры «Лизы Алерт» в соуиальных сетях. По их сообщениям, в день исчезновения на Рамиле было надето голубая футболка, такого же цвета кроссовки и светлые джинсы.

Приметы подростка:

Рост 156 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.