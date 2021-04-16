В Уфе три дня назад пропал 12-летний подросток

В Уфе пропал 12-летний мальчик Рамиль Волжанин. Подросток ушел из дома еще 13 апреля, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Близкие мальчики забили тревогу, когда Рамиль перестал выходить на связь.
О поисках объявили волонтёры «Лизы Алерт» в соуиальных сетях. По их сообщениям, в день исчезновения на Рамиле было надето голубая футболка, такого же цвета кроссовки и светлые джинсы.
Приметы подростка:
Рост 156 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.
Если вам что-то известно о том, где может находиться Рамиль, то сообщите по телефону 02, 112 или 8-917-80-86-808.