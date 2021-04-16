В Башкирии мужчина зарезал двух людей, еще одного удалось спасти

В Башкирии пьяная посиделка друзей закончилась кровавой баней. Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, все произошло в Октябрьском еще летом прошлого года. Компания молодых мужчин выпивали в одной из комнат городских общежитий, когда между ними возник конфликт.

Слово за слово и между двумя местными жителям завязалась драка. Один из них ударил другого по лицу и выгнал из комнаты. Не потерпев такого отношения к себе, мужчина вернулся, но не с пустыми руками: в его руки зиял нож.

«Обвиняемый, затаив обиду, вскоре вернулся с ножом и нанес троим находящимся в комнате мужчинам ножевые ранения. Двое потерпевших 41 и 36 лет от полученных ножевых ранений скончались в больнице, 31-летнему мужчине была своевременно оказана медицинская помощь, в связи с чем его удалось спасти. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия, однако, вскоре был задержан» пресс-служба СК по РБ