В Башкирии мужчина зарезал двух людей, еще одного удалось спасти

В Башкирии пьяная посиделка друзей закончилась кровавой баней. Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, все произошло в Октябрьском еще летом прошлого года. Компания молодых мужчин выпивали в одной из комнат городских общежитий, когда между ними возник конфликт.
Слово за слово и между двумя местными жителям завязалась драка. Один из них ударил другого по лицу и выгнал из комнаты. Не потерпев такого отношения к себе, мужчина вернулся, но не с пустыми руками: в его руки зиял нож.
На допросе обвиняемый свою вину признал, правда, частично. Сейчас мужчина ожидает суда, который определит его дальнейшую судьбу.