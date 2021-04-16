Мэрия Уфы вернула в городской бюджет 18 млн рублей

В среду, 14 апреля, в Уфе состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений неналоговых и налоговых доходов городского бюджета. Оно проводилось под руководством мэра башкирской столицы Сергея Грекова.

В заседании приняли участие заместители главы Администрации Уфы, главы администраций районов города, руководители структурных подразделений, представители Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, УМВД РФ по Уфе и УФССП по РБ.

На совещание были приглашены организации, допустившие задолженность по арендной плате за землю на сумму более 70 млн. рублей: ООО «СтройИнвест», ООО «Сантехбыт», ООО ПТК «ЭЛЕСС», ООО «Домакс», ООО «БИЗНЕС СИТИ», ООО «АТП ГСМ», ООО «Автоцентр Керг Уфа».

Как сообщили в пресс-службе Администрации Уфы, после проведенных заседаний комиссий в 2021 году в бюджет поступило 18 миллионов рублей.