Радий Хабиров призвал глав районов быть готовыми к борьбе с лесными пожарами

Беда не приходит одна. К угрозе подтопления населенных пунктов добавилась опасность природных пожаров. На заседании Республиканской противопаводковой комиссии, которое провел Радий Хабиров, было отмечено, что сейчас на контроле находятся 12 случаев подтопления в 6 районах Башкортостана. Тревогу вызывает горная река Инзер.
Максимальный пик половодья придется на ближайшие дни. В зоне риска находятся и прибрежные микрорайоны Уфы: Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна. Самое большое гидросооружение республики – Павловское водохранилище – почти заполнено, ожидается спуск воды, который приведёт к увеличению уровня рек.
В регионе будет объявлен особый противопожарный режим. Уже зафиксированы первые случаи возгорания травы и лесного массива в Абзелиловском и Учалинском районах. Экстренным службам и добровольным отрядам удалось их вовремя заметить и локализовать, не допустив дальнейшего распространения. Радий Хабиров призвал глав администраций районов обратить на эту ситуацию внимание и держать ее на постоянном контроле.