Радий Хабиров призвал глав районов быть готовыми к борьбе с лесными пожарами

Лучше нам пожар не допустить, но если случилось – вовремя поймать, быстро отработать и потушить, чтобы он там гектарами не горел, чтобы всем миром потом не тушили. Я вас прошу осознать, что входим в такую «турбулентную» зону: то у нас паводки, то пожары.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан