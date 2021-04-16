«Газпром» расширит использование «боевых» двигателей производства УМПО

Республиканское правительство подписало с «Газпромом» программу  газификации республики до 2025 года. Кроме того, на объектах транснациональной компании планируют расширить использование «боевых» двигателей, произведенных на УМПО.

Ключевые вопросы сотрудничества сегодня обсудили на базе моторостроительного предприятия, которое входит в корпорацию «Ростех». Проект промышленного использования авиадвигателей реализуют в рамках поручения Президента страны увеличить долю гражданской продукции, выпускаемой в сфере оборонно-промышленного комплекса. К 2025 году – до 30 процентов, а к 2030 году – до 50 процентов. В 2021 запланирована поставка в «Газпром» 12 двигателей для строительства новых компрессорных станций. Радий Хабиров отметил, что для региона подобное сотрудничество дает большие перспективы.

Фото №1 - «Газпром» расширит использование «боевых» двигателей производства УМПО

Я хотел сегодня поблагодарить и «Ростех», и «Газпром» за предложение встретиться здесь  и уже предметно обсудить перспективы двигателя  АЛ-31СТ и АЛ-41СТ в деятельности «Газпрома». И благодаря энтузиастам этого проекта, инженерам «ОДК-УМПО» «боевые» двигатели, которые применяются в авиации, обретают новые перспективы в мирной жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - «Газпром» расширит использование «боевых» двигателей производства УМПО
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