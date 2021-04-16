В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса

В Зианчуринском районе госавтоинспекторы остановили нетрезвого водителя школьного автобуса. В этот момент он развозил детей с учебных занятий и детского сада.

Во время проверки алкотестер показал в его крови концентрацию спирта 1,075 мг/л. Это очень высокий показатель, в несколько раз превышающий норму. Мужчина заявил, якобы горячительные напитки он употреблял накануне.