Жители Башкирии остались без питьевой воды

В одном из микрорайонов Туймазов жители жалуются на отсутствие воды, причем обвиняя в этом соседнюю деревню. Дело в том, что оба населенных пункта подключены к одному и тому же источнику, однако из-за прохудившихся труб вода до микрорайона не доходит, а на реконструкцию в бюджете нет средств.
Кран в доме пенсионера Ильсура Фазылзянова вот уже почти год скорее для красоты. Воду мужчина вынужден брать у соседей из скважины и хранить в ведрах. И это при том, что на их улице есть централизованный водопровод, который он, кстати, сам же и помогал прокладывать в 96-м. К слову, старожила можно по праву назвать жителем номер один как самого первого заселившегося в новый микрорайон. Только с годами жить здесь становится все тяжелее, жалуется мужчина.
Те, кто мог, провели себе скважины. Однако это удовольствие не из дешевых и многим просто не по карману. Пенсионеры вынуждены ходить с ведрами по улицам, по весне и осени утопая в грязи. Дорогу, кстати, отсыпали в прошлом году, только не песком с гравием, как уверяют чиновники, а красной глиной с местного карьера, убеждены жители.
Многочисленные обращения к чиновникам решить проблему некачественной дороги и отсутствия воды не помогли. Впрочем, в районной администрации все же пояснили, что уже готов проект межпоселкового водопровода, провести который намерены в ближайшие 2 года. От него планируют в качестве ответвления пустить воду и по Агиртамаку.
Что касается ремонта дороги, то тут обещания чиновников более оптимистичны. Как только станет сухо, насыпь намерены выровнять грейдером, а уже летом засыпать щебнем. Это, конечно, лучше, чем глина, говорят жители. Главное, чтобы новая насыпь выдержала проверку временем.