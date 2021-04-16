Жители Башкирии остались без питьевой воды

В одном из микрорайонов Туймазов жители жалуются на отсутствие воды, причем обвиняя в этом соседнюю деревню. Дело в том, что оба населенных пункта подключены к одному и тому же источнику, однако из-за прохудившихся труб вода до микрорайона не доходит, а на реконструкцию в бюджете нет средств.

Кран в доме пенсионера Ильсура Фазылзянова вот уже почти год скорее для красоты. Воду мужчина вынужден брать у соседей из скважины и хранить в ведрах. И это при том, что на их улице есть централизованный водопровод, который он, кстати, сам же и помогал прокладывать в 96-м. К слову, старожила можно по праву назвать жителем номер один как самого первого заселившегося в новый микрорайон. Только с годами жить здесь становится все тяжелее, жалуется мужчина.

Оттуда идет вода, но идет ответвление в деревню Айгирово и к нам. Есть проблема, что в Айгирово уличный водопровод худой, постоянно там аварии, порывы, но все равно ремонтировали, вода там была. А с прошлого года воды вообще нет. Ильсур Фазылзянов, житель микрорайона Агиртамак г. Туймазы

Те, кто мог, провели себе скважины. Однако это удовольствие не из дешевых и многим просто не по карману. Пенсионеры вынуждены ходить с ведрами по улицам, по весне и осени утопая в грязи. Дорогу, кстати, отсыпали в прошлом году, только не песком с гравием, как уверяют чиновники, а красной глиной с местного карьера, убеждены жители.

Многочисленные обращения к чиновникам решить проблему некачественной дороги и отсутствия воды не помогли. Впрочем, в районной администрации все же пояснили, что уже готов проект межпоселкового водопровода, провести который намерены в ближайшие 2 года. От него планируют в качестве ответвления пустить воду и по Агиртамаку.

Если мы сможем в 2022 году изыскать средства на проектирование и прохождение экспертизы – для такого большого села это порядка 2,5-3 млн рублей – я думаю, можно попробовать попасть в РАИБ на 2023 год. На строительно-монтажные работы уйдет, наверное, около 30-35 млн рублей. Булат Халиуллин, заместитель главы администрации Туймазинского района