В Уфе прошел первый форум мужчин Башкортостана

Объединиться и сплотиться. С таким призывом выступил председатель республиканского Совета мужчин и депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров на первом форуме мужчин Башкортостана, в котором приняли участие активные жители республики, бизнесмены, политики, многодетные отцы. Это позволит решать проблемы в регионе, а также воспитывать патриотов и примерных семьянинов.

Роль мужчины в обществе у нас, наверное, должна быть не такой, какая у нас сегодня имеется. Поэтому сегодня одна из целей нашего форума – объединить наиболее активных мужчин, будем создавать свои филиалы в районах и городах и, конечно, заниматься проблемами вместе.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы
Фото №1 - В Уфе прошел первый форум мужчин Башкортостана

Участниками стали более 300 человек. На форуме прозвучали несколько инициатив, среди которых – усложнение процедуры разводов, борьба с алкоголизмом и нелегальным оборотом спиртосодержащих препаратов, создание нового российского праздника – Дня отца, а также создание государственной награды за лучший пример отцовства. С идеей выступил и один из первых обладателей общественной награды «Отцовская доблесть» Валерий Семенов, который с супругой воспитывает 23 ребенка, 20 из них – приемные. Он считает, что нужно менять некоторые новеллы законодательства.

Сейчас воспитание детей – это не работа, как раньше считалось, а предпринимательская деятельность по законодательству. То есть бизнес. То, в чем нас постоянно попрекают, то, что мы взяли детей ради денег, это сейчас законодательно закреплено в законе об опеке и попечительстве. Глупость, но на сегодняшний день это так. 

Валерий Семенов, многодетный отец
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти