В Уфе прошел первый форум мужчин Башкортостана

Сейчас воспитание детей – это не работа, как раньше считалось, а предпринимательская деятельность по законодательству. То есть бизнес. То, в чем нас постоянно попрекают, то, что мы взяли детей ради денег, это сейчас законодательно закреплено в законе об опеке и попечительстве. Глупость, но на сегодняшний день это так.

Валерий Семенов, многодетный отец