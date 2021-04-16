В Уфе прошел первый форум мужчин Башкортостана

Объединиться и сплотиться. С таким призывом выступил председатель республиканского Совета мужчин и депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров на первом форуме мужчин Башкортостана, в котором приняли участие активные жители республики, бизнесмены, политики, многодетные отцы. Это позволит решать проблемы в регионе, а также воспитывать патриотов и примерных семьянинов.
Участниками стали более 300 человек. На форуме прозвучали несколько инициатив, среди которых – усложнение процедуры разводов, борьба с алкоголизмом и нелегальным оборотом спиртосодержащих препаратов, создание нового российского праздника – Дня отца, а также создание государственной награды за лучший пример отцовства. С идеей выступил и один из первых обладателей общественной награды «Отцовская доблесть» Валерий Семенов, который с супругой воспитывает 23 ребенка, 20 из них – приемные. Он считает, что нужно менять некоторые новеллы законодательства.